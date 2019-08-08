Все разделы
Укр / Рус

Зеленский обещает 20 миллиардов долларов инвестиций в инфраструктуру

Четверг, 8 августа 2019, 16:35
 

Президент Владимир Зеленский заявил о планах инвестировать в инфраструктуру Украины не менее 20 миллиардов долларов за 5 лет.

Об этом он сказал на украинско-турецком бизнес-форуме в Стамбуле, передает "Интерфакс-Украина".

"За это время мы инвестируем в нашу инфраструктуру не менее 20 млрд долларов, чтобы привести в порядок 24 тыс км наших дорог, увеличить количество реально работающих аэропортов до 15, обеспечить развитие пяти морских портов, чтобы существенно нарастить их мощность, утроить мощность нашего военно-промышленного комплекса", - подчеркнул Зеленский.

Он также сообщил, что в этот период страна будет уделять много внимания развитию качественного телекоммуникационного сектора и пообещал поддержку мобильному оператору компании lifecell (дочка турецкого оператора Turkcell).

"Мы проведем большую приватизацию и продадим эффективным инвесторам сотни интересных объектов, создадим нормальные конкурентные правила работы на энергетических рынках и упростим правила ведения бизнеса, убрав ограничения в сферах трудовых отношений и движения капитала", - заявил президент.

Как отмечает ЦТС, за исключением аннексированного Крыма, в Украине действуют 13 морских портов.

Также в Украине на данный момент функционируют 16 аэропортов.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

инфрастуктура Зеленский

powered by lun.ua
Материалы по теме
Восстановление судоходства на Припяти раскроет транзитный потенциал Украины – глава АМПУ 22 июля 2019, 17:55
В Украине профинансируют строительство и ремонт 131 спортивного объекта 22 июля 2019, 13:00
На Полтавщине открыли движение на 12 километрах новой бетонной дороги 5 июля 2019, 11:27
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!