Навигацию в Днепре поставили "на паузу" из-за ремонта мостов
Государственная служба морского и речного транспорта сообщила о перерыве в навигации в городе Днепр из-за ремонта железнодорожных мостов.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Для проведения профилактических и ремонтных работ устанавливаются перерывы в навигации в следующие сроки - на прогонных строениях судоходных разводных пролетов железнодорожных мостов №1 и №5 города Днепр с 20.01.2022 года по 20.02.2022 года", - говорится в сообщении.
На указанный период разведение пролетов не осуществляется.
Перерыв в навигации устанавливается на указанный период для судов, надводный габарит которых не позволяет проходить под судоходными разводными пролетами железнодорожных мостов №1 и №5 города Днепр без их разведения.
Отмечается, что при досрочном истечении плановых профилактических и ремонтных работ возможно сокращение сроков перерыва в навигации.
Экономическая правда
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