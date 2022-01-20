Навигацию в Днепре поставили "на паузу" из-за ремонта мостов

usm.media

Государственная служба морского и речного транспорта сообщила о перерыве в навигации в городе Днепр из-за ремонта железнодорожных мостов.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Для проведения профилактических и ремонтных работ устанавливаются перерывы в навигации в следующие сроки - на прогонных строениях судоходных разводных пролетов железнодорожных мостов №1 и №5 города Днепр с 20.01.2022 года по 20.02.2022 года", - говорится в сообщении.

На указанный период разведение пролетов не осуществляется.

Перерыв в навигации устанавливается на указанный период для судов, надводный габарит которых не позволяет проходить под судоходными разводными пролетами железнодорожных мостов №1 и №5 города Днепр без их разведения.

Отмечается, что при досрочном истечении плановых профилактических и ремонтных работ возможно сокращение сроков перерыва в навигации.

Экономическая правда