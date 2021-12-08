В 2022 году на инфраструктуру заложили 140 миллиардов: на что направят

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В 2022 году на развитие инфраструктуры предусмотрено выделить 141,8 млрд грн из государственного бюджета.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

В ведомстве пояснили, что эти средства будут направлены на реконструкцию, строительство и содержание дорог государственного и местного значения, модернизацию железной дороги, аэропортов и речного транспорта.

В частности, на строительство новой скоростной автодороги Н-31 Решетиловка – Днепр. Эта дорога позволит доехать на автомобиле из Днепра в Киев за 4 часа согласно скоростному режиму – сейчас такая поездка занимает около 7 часов.

Также в 2022 году начнется капитальный ремонт трассы М-05 Киев – Одесса в Николаевской, Одесской, Кировоградской и Черкасской областях. По плану участок этой трассы в Одесской области превратят в автомагистраль с разрешенной скоростью движения 130 км/ч.

Кроме того, будут финансировать работы на территориальных дорогах, объединяющих между собой крупные населенные пункты с областными центрами.

Средства налогоплательщиков пойдут и на строительство и реконструкцию мостов. В частности, на Запорожский мост и левобережные съезды с Дарницкого моста в Киеве. Также продолжится строительство нового моста в Кременчуге.

Увеличивается финансирование "Укрзалізниці". На покупку новых пассажирских вагонов, в том числе 70 вагонов для дневных скоростных поездов, предусмотрено более 3 млрд грн.

Еще на 2 млрд грн профинансируют строительство и модернизацию пассажирской железнодорожной инфраструктуры. Относительно последнего средства пойдут в завершение электрификации участка Житомир - Новоград-Волынский и станции Черкассы - Тараса Шевченко.

Как ранее сообщалось, в бюджете заложены средства на строительство и реконструкцию аэропортов и развитие речного транспорта. Так, на 3,5 млрд грн будут строить два новых аэропорта в Днепре и Закарпатье, а реконструировать – в Виннице и Херсоне. Еще 742 млн гривень направят на ремонт судоходных шлюзов.

Кроме того, продолжаются работы по проектам Киев Сити Экспресс, строительство второго пути на участке Киев – Мироновка, восстановление разобранной линии Мироновка – Канев и электрификация линии Ворожба – Сумы для запуска скоростных электропоездов Киев – Сумы.

Также среди инфраструктурных планов восстановить линию Галич – Подвысокое, чтобы сократить продолжительность поездки в Ивано-Франковск и курорты Карпат и электрифицировать участки Новозолотаровка – Лисичанск, Гребенка – Черкассы и Житомир – Бердичев.

Экономическая правда