Зеленський обіцяє 20 мільярдів доларів інвестицій в інфраструктуру

Президент Володимир Зеленський заявив про плани інвестувати в інфраструктуру України не менше 20 мільярдів доларів за 5 років.

Про це він сказав на українсько-турецькому бізнес-форумі в Стамбулі, передає "Інтерфакс-Україна".

"За цей час ми інвестуємо в нашу інфраструктуру не менше 20 млрд доларів, щоб привести в порядок 24 тис км наших доріг, збільшити кількість реально працюючих аеропортів до 15, забезпечити розвиток п'яти морських портів, щоб істотно наростити їх потужність, потроїти потужність нашого військово-промислового комплексу", - підкреслив Зеленський.

Він також повідомив, що в цей період країна буде приділяти багато уваги розвитку якісного телекомунікаційного сектора і пообіцяв підтримку мобільному оператору компанії lifecell (дочка турецького оператора Turkcell).

"Ми проведемо велику приватизацію і продамо ефективним інвесторам сотні цікавих об'єктів, створимо нормальні конкурентні правила роботи на енергетичних ринках і спростимо правила ведення бізнесу, прибравши обмеження в сферах трудових відносин і руху капіталу", - заявив президент.

Як зазначає ЦТС, за винятком анексованого Криму, в Україні діють 13 морських портів.

Також в Україні на даний момент функціонують 16 аеропортів.