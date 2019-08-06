Президент підписав закон про штрафи за паркування на місцях для електромобілів

Президент Володимир Зеленський підписав закон про створення доступу до інфраструктури зарядних станцій для електромобілів.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Зазначається, що головною метою закону є збільшення доступності інфраструктури для власників електромобілів.

Зокрема, місця для паркування, обладнані зарядками для електромобілів, маркуватимуть спеціальними знаками. За паркування на таких місцях автомобілів на двигуні внутрішнього згорання, власників таких машин будуть штрафувати на 340-510 гривень.

Крім цього, законом запроваджуються нові дорожні знаки, які стосуються електромобілів, а на самі електромобілі пропонується встановлювати зелені номерні знаки.

Нагадаємо, відповідний закон Верховна Рада ухвалила 11 липня.

Економічна правда