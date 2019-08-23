Суд вернул Фонду гарантирования вкладов имущество ВТБ Банка на 100 миллионов

Подольский райсуд Киева вернул право собственности на имущество неплатежеспособного ВТБ Банка Фонду гарантирования вкладов физических лиц.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сотрудники спеслужбы установили, что имущество ВТБ Банка по поддельным документам вывели из собственности банка сразу после того. как НБУ признал его неплатежеспособным и Фонд гарантирования начал ликвидацию.

"Фигуранты уголовного производства подделали договоры купли-продажи имущества, которое принадлежало банковском учреждению. Они внесли изменения в Госреестр прав на недвижимое имущество в отношении двух нежилых объектов недвижимости в Харькове и 23 жилых помещений в столице общей стоимостью более 100 миллионов гривен", - говорится в сообщении.

В результате, "черный нотариус" перерегистрировал имущество на подконтрольное фигурантам юридическое лицо.

"К сделке были причастны работники банка, которые предоставили информацию о наиболее ликвидных активах учреждения, их личности установлены службой.

Сейчас все объекты недвижимости в этом деле арестованы. Право собственности фактически вернули ФГВФЛ", - заявили в СБУ.

Двум фигурантам дела, в том числе нотариусу, объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных УК: ч. 4 ст. 190 (завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием (мошенничество), ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) и ч. 3 ст . 365-2 (злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги).

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия.

Экономическая правда