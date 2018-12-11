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ВТБ банк ликвидируют — Фонд гарантирования

Вторник, 11 декабря 2018, 16:00
 

Фонд гарантирования вкладов физических лиц отказался от проведения конкурса по выбору принимающего банка для признанного неплатежеспособным АО "ВТБ Банк".

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

"Исполнительная дирекция Фонда 6 декабря приняла решение отказаться от проведения конкурса по определению принимающего банка с целью отчуждения ему обязательств неплатежеспособного банка АО "ВТБ Банк", гарантируемых Фондом … и признать его несостоявшимся", – сказано в сообщении.

Указанный в сообщении пункт закона предусматривает ликвидацию банка с возмещением со стороны Фонда средств по вкладам физических лиц.

Национальный банк 27 ноября признал ВТБ Банк неплатежеспособным, утром 28-го в главный офис банка вошла временная администрация Фонда гарантирования.

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Экономическая правда

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ВТБ Банк Фонд гарантирования вкладов

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