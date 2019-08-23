Суд повернув Фонду гарантування вкладів майно ВТБ Банку на 100 мільйонів

Подільський райсуд Києва повернув право власності на майно неплатоспроможного ВТБ Банку Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Співробітники спеслужби встановили, що майно ВТБ Банку за підробними документами вивели із власності банку одразу після того. як НБУ визнав банк неплатоспроможним і Фонд гарантування почав його ліквідацію.

"Фігуранти кримінального провадження підробили договори купівлі-продажу майна, яке належало банківській установі. Вони внесли зміни до Держреєстру речових прав на нерухоме майно щодо двох нежитлових об’єктів нерухомості в Харкові та 23 житлових приміщень у столиці загальною вартістю понад 100 мільйонів гривень", - йдеться у повідомленні.

У результаті, "чорний нотаріус" перереєстрував майно на підконтрольну фігурантам юридичну особу.

"До оборудки були причетні працівники банку, які надали інформацію про найбільш ліквідні активи установи, їх особи встановлені службою.

Наразі всі об'єкти нерухомості у цій справі заарештовані. Право власності фактично повернули ФГВФО", - заявили в СБУ.

Двом фігурантам справи, у тому числі нотаріусу, оголошено про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ККУ: ч. 4 ст. 190 (заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), ч. 4 ст. 358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) і ч. 3 ст. 365-2 (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги).

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.

Економічна правда