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УЗ планирует установить на вокзалах розетки с USB портами

Среда, 21 августа 2019, 16:12

"Укрзализныця" планирует установить на железнодорожных вокзалах розетки с USB портами.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

Также в УЗ напомнили, что заряжать гаджеты на вокзалах и в поездах можно бесплатно - такое решение приняли еще в 2017 году.

В пресс-службе компании просят сообщать в контактный центр, если за зарядку гаджетов будут требовать деньги.

Экономическая правда

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Укрзализныця

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