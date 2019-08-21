УЗ планирует установить на вокзалах розетки с USB портами
Среда, 21 августа 2019, 16:12
"Укрзализныця" планирует установить на железнодорожных вокзалах розетки с USB портами.
Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.
Также в УЗ напомнили, что заряжать гаджеты на вокзалах и в поездах можно бесплатно - такое решение приняли еще в 2017 году.
В пресс-службе компании просят сообщать в контактный центр, если за зарядку гаджетов будут требовать деньги.
Экономическая правда
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