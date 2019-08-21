УЗ планує облаштувати на вокзалах розетки з USB портами

"Укрзалізниця" планує встановити на залізничних вокзалах розетки з USB портами.

Про це повідомляє прес-служба компанії у Facebook.

Також в УЗ нагадали, що заряджати гаджети на вокзалах та в поїздах можна безкоштовно - таке рішення прийняли ще у 2017 році.

У прес-службі компанії просять повідомляти в контактний центр, якщо за зарядку гаджетів вимагатимуть кошти.

Економічна правда