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УЗ планує облаштувати на вокзалах розетки з USB портами

Середа, 21 серпня 2019, 16:12

"Укрзалізниця" планує встановити на залізничних вокзалах розетки з USB портами.

Про це повідомляє прес-служба компанії у Facebook.

Також в УЗ нагадали, що заряджати гаджети на вокзалах та в поїздах можна безкоштовно - таке рішення прийняли ще у 2017 році. 

У прес-службі компанії просять повідомляти в контактний центр, якщо за зарядку гаджетів вимагатимуть кошти.

Економічна правда

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Укрзалізниця

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