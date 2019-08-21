УЗ планує облаштувати на вокзалах розетки з USB портами
Середа, 21 серпня 2019, 16:12
"Укрзалізниця" планує встановити на залізничних вокзалах розетки з USB портами.
Про це повідомляє прес-служба компанії у Facebook.
Також в УЗ нагадали, що заряджати гаджети на вокзалах та в поїздах можна безкоштовно - таке рішення прийняли ще у 2017 році.
У прес-службі компанії просять повідомляти в контактний центр, якщо за зарядку гаджетів вимагатимуть кошти.
Економічна правда
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