Банки снизили ставки по валютным депозитам

За последний месяц банки снизили процентные ставки для валютных вкладов и повысили для вкладов в гривне.

Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net.

Отмечается, что средняя ставка снизилась для вкладов периодом более года (на 0,83 п.п. до 13,87% годовых). Не претерпели изменений бессрочные сбережения (8,24%) и депозиты периодом меньше месяца (10,50%).

"Выросли в цене вклады на срок от месяца до трех (на 0,01 п.п. до 12,01% годовых). Депозиты на период от 3 до 6 месяцев подорожали на 0,14 п.п. до 14,08% годовых. Сбережения сроком от полугода до года набрали 0,64 п.п. и предлагают 14,69% годовых", - говорится в сообщении.

Средние ставки по депозитам в долларах

Долларовые сбережения преимущественно снизили средние ставки.

Вклады сроком от 3 до 6 месяцев максимально упали в цене (на 0,76 п.п. до 2,26% годовых). Депозиты периодом до месяца снизили доходность на 0,12 п.п. до 1,21% годовых.

Вклады на период более года подешевели на 0,06 п.п. до 2,87% годовых. Стоимость депозитов на период от месяца до трех опустилась на 0,02 п.п. и составляет 1,19% годовых. Бессрочные сбережения сбросили 0,01 п.п. и предлагают 0,63% годовых.

Подорожали депозиты периодом от 6 до 12 месяцев, на 0,54 п.п. до 2,87% годовых.

Средние ставки по депозитам в евро

Средние ставки выросли только на периоды от полугода до года (на 0,46 п.п. до 2,06% годовых) и более года (на 0,16 п.п. до 2,23% годовых).

Доходность вкладов на период от 3 месяцев до 6 упала на 0,69 п.п. до 1,60% годовых. Депозиты на период меньше месяца подешевели на 0,10 п.п. и предлагают 0,87% годовых.

Снизилась доходность вкладов периодом от месяца до 3 (на 0,02 п.п. до 1,17% годовых). Бессрочные сбережения потеряли в цене всего 0,01 п.п. и предлагают 0,49% годовых.