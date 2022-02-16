Госспецсвязи: утечки данных или финансовых потерь от кибератаки не произошло

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В результате массированной кибератаки на украинскую инфраструктуру не было потеряно никаких данных или финансовых ресурсов.

Об этом известно из общего брифинга Госспецсвязи и привлеченных ведомств в среду, 16 февраля.

В ходе мероприятия выяснилось, что 15 февраля была попытка атакована также серверами Национального банка и еще 15 коммерческих банков.

Как отметил заместитель председателя Госспецсвязи Виктор Жора, DDOS-атаки часто используются для сокрытия деструктивных действий. Однако служба не получила никаких сигналов об утечке данных или их искажении.

"Эта атака не деструктивна, нет ни одной утечки данных, искажения или уничтожения элементов ИТ-инфраструктуры", - рассказал он. Сейчас атака длится более суток.

Несмотря на это, по словам директора Департамента безопасности НБУ Игоря Коновалова, в настоящее время системы ПриватБанка и Ощадбанка работают стабильно. Он рассказал, что во вторник около 18 часов работа сервисов банков была частично восстановлена.

На 12 часов 16 февраля полностью возобновлена работа в сервисе Приватбанка, около 14 часов полностью заработали услуги Ощадбанка.

Средние показатели мощности кибератаки составляют десятки Мбит в секунду, добавил он. В настоящее время Ощадбанк отражает 1 млн запросов в секунду, пиковые показатели – 2 млн запросов. Нагрузка на ПриватБанк, заметил Коновалов, значительно выше.

При этом потерь в финансовой части не было никаких. Банковская система работала и работает в штатном режиме, резюмировали в НБУ.

Напоминаем:

Во вторник, 15 февраля на украинские банки и государственные сайты совершили DDoS атаку, стоившую злоумышленникам миллионов долларов – за ней может стоять РФ.

Украинцы в среду начали сообщать о массовых сбоях в работе сайтов Приватбанка и Ощадбанка, правительство заявило о кибератаке. Впоследствии стало известно, что атаковали также "Дія".

Недавно на Украине осуществили еще одну массированную кибератаку. Ночью 14 января хакеры взломали несколько правительственных сайтов, в частности Министерства образования, Министерства иностранных дел, портала "Дія" и т.д., и обнародовали свое сообщение на трех языках – украинском, русском и польском.

Министерство цифровой трансформации заявило, что за кибератакой на Украину стоит Россия, а ее целью является устрашение граждан нашего государства и дестабилизация внутри страны.

В таких условиях цифровая безопасность граждан особенно актуальна. Ранее ЭП и Youcontrol рассказывали, как защитить себя.