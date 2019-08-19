Банки знизили ставки по валютних депозитах

За останній місяць банки знизили депозитні ставки для валютних вкладів та підвищили для вкладів у гривні.

Про це свідчить огляд актуальних депозитних програм в банках України, проведений LIGA.net.

Зазначається, що середня ставка знизилася для вкладів періодом понад рік (на 0,83 п.п. до 13,87% річних). Не зазнали змін безстрокові заощадження (8,24%) і депозити періодом менше місяця (10,50%).

"Виросли в ціні вклади на термін від місяця до трьох (на 0,01 п.п. до 12,01% річних). Депозити на період від 3 до 6 місяців подорожчали на 0,14 п.п. до 14,08% річних. Заощадження терміном від півроку до року набрали 0,64 п.п. і пропонують 14,69% річних", - йдеться у повідомленні.

Середні ставки по депозитах в доларах

Доларові заощадження переважно знизили середні ставки.

Вклади терміном від 3 до 6 місяців максимально впали в ціні (на 0,76 п.п. до 2,26% річних). Депозити періодом до місяця знизили прибутковість на 0,12 п.п. до 1,21% річних.

Вклади на період понад рік подешевшали на 0,06 п.п. до 2,87% річних. Вартість депозитів на період від місяця до трьох опустилася на 0,02 п.п. і становить 1,19% річних. Безстрокові заощадження скинули 0,01 п.п. і пропонують 0,63% річних.

Подорожчали депозити періодом від 6 до 12 місяців, на 0,54 п.п. до 2,87% річних.

Середні ставки по депозитах в євро

Середні ставки виросли тільки на періоди від півроку до року (на 0,46 п.п. до 2,06% річних) і понад рік (на 0,16 п.п. до 2,23% річних).

Прибутковість вкладів на період від 3 місяців до 6 впала на 0,69 п.п. до 1,60% річних. Депозити на період менше місяця подешевшали на 0,10 п.п. і пропонують 0,87% річних.

Знизилась прибутковість вкладів періодом від місяця до 3 (на 0,02 п.п. до 1,17% річних). Безстрокові заощадження втратили в ціні всього 0,01 п.п. і пропонують 0,49% річних.