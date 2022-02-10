Банки за год сократили объем проблемных кредитов до 30%

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Доля неработающих кредитов в украинских банках за 2021 год упала до 30%, что является лучшим результатом с 2017 года.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Всего объем проблемных кредитов (NPL) снизился на 85,2 млрд грн, или на 11 п.п. до 30%.

Качество кредитных портфелей повысилось в банках всех групп, отметили в НБУ.

В частности, у банков иностранных банковских групп (без банков РФ) и у банков с частным капиталом доля NPL сократилась ниже 10%. Такой уровень целевым для банковского сектора до конца 2024 года.

Государственные банки в прошлом году сократили объем неработающих кредитов больше – на 56,2 млрд грн. Это произошло в результате списания банками зарезервированных неработающих кредитов и активизации кредитования.

Таким образом, доля проблемных кредитов в государственных банках за год снизилась с 57,4 до 47,1%. В то же время, отметили в НБУ, они до сих пор аккумулируют более 70% совокупного NPL-портфеля.

Напоминаем:

Цель НБУ - сократить до конца 2024 года уровень неработающих кредитов (NPL) в банках до 10%.