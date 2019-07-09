В "Укроборонпроме" кадровые перестановки: глава набсовета уволен

Президент Владимир Зеленский подписал указ об обновлении состава наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром".

Документ №499/2019 опубликован на сайте главы государства.

Таким образом Зеленский уволил Михаила Згуровского, который возглавил совет в января 2018 года и назначил новых членов Наблюдательного совета концерна - Давида Арахамию и Андрея Загороднюка.

Указ вступает в силу со дня его опубликования, 9 июля.

Напомним:

Давид Арахамия - №4 в списке партии "Слуги народа", ранее был назначенным секретарем Национального инвестиционного совета.

Андрей Загороднюк был председателем проектного офиса реформ при Министерстве обороны, 5 июля назначен также внештатным советником президента.

Ранее сообщалось, что у двух из четырех назначенных членов наблюдательного совета "Укроборонпрома" в марте 2019 года закончились полномочия.

По квоте президента в 2014 году членами набсовета были назначены генерал-лейтенант запаса Ярослав Скалько и председатель Государственной службы финансового мониторинга Игорь Черкасский.

Полномочия обоих истекли в марте этого года.

В января 2018 года членом наблюдательного совета также был назначен ректор КПИ Михаил Згуровский, который и возглавил совет.

Украинская правда