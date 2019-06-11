Над "Укроборонпромом" уже несколько месяцев отсутствует финансовый контроль

У двух из четырех назначенных членов наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" в марте 2019 закончились полномочия.



Об этом сообщает проект "Марлин" со ссылкой на копию письма концерна.



В документе говорится, что по квоте Президента Украины в 2014 году членами наблюдательного совета были назначены генерал-лейтенант запаса Ярослав Скалько и председатель Государственной службы финансового мониторинга Игорь Черкасский. Полномочия обоих истекли в марте этого года. В января 2018 года членом наблюдательного совета также был назначен ректор КПИ Михаил Згуровский, который и возглавил совет.



В общем срок полномочий членов наблюдательного совета составляет пять лет.



По квоте правительства, которое имеет право делегировать двух членов наблюдательного совета, также в январе 2018 года был назначен только Энтони Тетер, бывший директор Агентства перспективных оборонных проектов Пентагона (DARPA).

Выдержка из письма "Укроборонпрома"





Таким образом, на сегодня в Наблюдательном совете "Укроборонпрома", на который положен стратегический и финансовый контроль над деятельностью концерна, из 5 членов полномочия имеют лишь два. Среди основных функций наблюдательного совета также утверждение годовых отчетов генерального директора концерна о результатах деятельности и управления объектами государственной собственности в оборонно-промышленном комплексе; инициирование проведения проверок, ревизий и аудита финансово-хозяйственной деятельности концерна определения аудитора концерна; заключение и расторжение контракта с генеральным директором концерна.



Напомним:

В марте этого года после резонансного расследования о схемах окружения Гладковского в "Укроборонпроме", тогдашний президент Украины Петр Порошенко подписал указ о реформировании оборонно-промышленного комплекса, который, в частности, предусматривал привлечение представителей государств-партнеров к работе наблюдательного совета концерна "Укроборонпром".

Детективами НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры в 2015-2019 годах проводилось досудебное расследование по 12 уголовным производствам по возможным фактам злоупотреблений на предприятиях государственного концерна "Укроборонпром".

6 июня правоохранители сообщили о подозрении трем лицам в уголовном производстве относительно возможных хищений в "Укроборонпроме", начатом по материалам журналистского расследования "Бігус Інфо".

Кабмин выделил 32 миллиона на аудит "Укроборонпрома".

Экономическая правда