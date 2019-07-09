В Bolt рассказали, когда в Киеве могут запустить сервис аренды электросамокатов

Компания Bolt ведет переговоры о запуске в Киеве сервиса аренды электросамокатов в ближайшее время.

Об этом в интервью Экономической правде рассказал Тарас Потичный, региональный менеджер Bolt в Украине.

На вопрос, "светит" ли Киеву запуск такого сервиса, Потичный ответил: "Светит", скорее всего, очень скоро. Объективно не могу сказать, что мы приняли это решение, но мы ведем переговоры о возможности запуска такого сервиса в ближайшее время".

"Мы ведем переговоры с возможными партнерами в Киеве - поставщиками самокатов. Мы начали рассматривать такую ​​опцию", - отметил он.

По его словам, большой риск заключается в том, что ни один крупный сервис не показал свою высокую доходность в этом бизнесе.

"Есть риски вандализма. Очень сложно успеть окупить этот самокат, пока его не сломают либо не украдут. Вы купили 500 самокатов, поставили их в Киеве. Один стоит 300-500 евро, а окупить его к уничтожению крайне сложно. Мы пробуем договориться, чтобы определенным образом эти риски обеспечить или застраховать", - добавил Потичный.

Отвечая на вопрос, какой будет роль компании в этом проекте, региональный менеджер Bolt заявил: "Самокатами мы можем владеть. В Украине мы смотрим на варианты. Если мы увидим хороший вариант для себя, когда ими будет владеть партнер, то почему бы и нет?".

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Экономическая правда