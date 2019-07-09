У Bolt розповіли, коли в Києві можуть запустити сервіс оренди електросамокатів

Компанія Bolt веде переговори про запуск в Києві сервісу оренди електросамокатів найближчим часом.

Про це в інтерв'ю Економічній правді розповів Тарас Потічний, регіональний менеджер Bolt в Україні.

На питання, чи "світить" Києву запуск такого сервісу, Потічний відповів: "Світить", швидше за все, дуже скоро. Об'єктивно не можу сказати, що ми прийняли це рішення, але ми ведемо переговори про можливість запуску такого сервісу найближчим часом".

"Ми ведемо переговори з можливими партнерами в Києві - постачальниками самокатів. Ми почали розглядати таку опцію", - зазначив він.

За його словами, великий ризик полягає у тому, що жоден великий сервіс не показав свою високу прибутковість у цьому бізнесі.

"Є ризики вандалізму. Дуже складно встигнути окупити цей самокат, поки його не зламають або не вкрадуть. Ви купили 500 самокатів, поставили їх в Києві. Один коштує 300-500 євро, а окупити його до знищення вкрай складно. Ми пробуємо домовитися, щоб певним чином ці ризики забезпечити або застрахувати", - додав Потічний.

Відповідаючи на питання, якою буде роль компанії у цьому проекті, регіональний менеджер Bolt заявив: "Самокатами ми можемо володіти. В Україні ми дивимося на варіанти. Якщо ми побачимо хороший варіант для себе, коли ними буде володіти партнер, то чому б і ні?".