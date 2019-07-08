В Доме профсоюза откроют 9-этажное креативное пространство

В 2019 году в Киеве откроется первый в Украине центр глобальной сети креативных пространств для работы Spaces, который разместится в бизнес-центре Maidan Plaza (бывшее здание Дома профсоюзов - ред.) на Майдане Независимости.

Об этом сообщили в пресс-службе Spaces в Украине.

Общая площадь пространства составит 6102 кв. м и рассчитана на 600 рабочих мест.

Как отмечается, креативное пространство призвано "объединить предпринимателей и обеспечить идеальные условия для создания новых идей, запуска стартапов и развития успешного бизнеса".

Официальное открытие первой очереди пространства запланировано на август-2019, рассказали в пресс-службе.

Бренд Spaces основан в 2006 году и находится под управлением компании IWG.

Spaces - это сеть креативных рабочих пространств для профессионалов и развивающихся предприятий.

Spaces расширяет свою географию присутствия в течение 20 лет и представлен в 150 локациях и 39 странах. Пространства находятся в США, Канаде, Австралии, странах Европы, Латинской Америки, Африки и Азии.

Напомним:

Дом профсоюзов сгорел в ночь на 19 февраля 2014 года во время массовых акций протеста в Киеве.

Здание, которое активисты использовали как штаб Национального сопротивления, во время штурма Майдана подожгли силовики.

Реконструкцией здания занималось ООО "ИTT-Недвижимость", которое получит за это 30% помещений.

Основателем "ИTT-Недвижимость" является кипрская компания "Амервино инвестментс ЛТД".

До 2014 года совладельцем компании была Анна Маркарова, сестра заместителя министра финансов Оксаны Маркаровой.

"ИТТ-Инвест", которая также входит в группу "ИТТ" и является ее ведущей компанией, на треть принадлежит Даниилу Волынцу – мужу заместителя министра финансов Оксаны Маркаровой.

Сама Макарова, по ее словам, возглавляла "ИТТ-Инвест" 12 лет – с 2003 по 2014 годы.

Как сообщалось в сентябре 2018 года, в Доме профсоюзов откроют офисы и коворкинг.

Экономическая правда