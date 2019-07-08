У Будинку профспілок відкриють 9-поверховий креативний простір

У 2019 році у Києві відкриють перший в Україні центр глобальної мережі креативних просторів для роботи Spaces, який розміститься у бізнес-центрі Maidan Plaza (колишня будівля Будинку профспілок - ред.) на Майдані Незалежності.

Про це повідомили у прес-службі Spaces в Україні.

Загальна площа простору становитиме 6 102 кв. м і розрахована на 600 робочих місць.

Як зазначається, креативний простір має на меті "об'єднати підприємців і забезпечити ідеальні умови для створення нових ідей, запуску стартапів і розвитку успішного бізнесу".

Офіційне відкриття першої черги простору заплановане на серпень-2019, розповіли у прес-службі.

Бренд Spaces заснований у 2006 році і знаходиться під управлінням компанії IWG.

Spaces – це мережа креативних робочих просторів для професіоналів і підприємств, що розвиваються.

Spaces розширює свою географію присутності протягом 20 років і представлений у 150 локаціях і 39 країнах. Простори знаходяться в США, Канаді, Австралії, країнах Європи, Латинської Америки, Африки та Азії.

Нагадаємо:

Будинок профспілок згорів у ніч на 19 лютого 2014 року під час масових акцій протесту в Києві.

Будівлю, яку активісти використовували як штаб Національного опору, під час штурму Майдану підпалили силовики.

Реконструкцією будівлі займається ТОВ "ІТТ-Нерухомість", яка отримає за це 30% приміщень.

Засновником "ІТТ-Нерухомість" є кіпрська компанія "Амервіно інвестментс ЛТД". До 2014 року співвласницею компанії була Ганна Маркарова, сестра заступника міністра фінансів Оксани Маркарової.

"ІТТ-Інвест", яка також входить до групи "ІТТ" і є її провідною компанією, на третину належить Данилу Волинцю – чоловікові заступника міністра фінансів Оксани Маркарової.

Сама Макарова, за її словами, очолювала "ІТТ-Інвест" 12 років – з 2003 по 2014 рр.

У вересні 2018 року повідомлялося, що уБудинку профспілок відкриють офіси і коворкінг.

Економічна правда