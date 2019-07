В США во время пожара на складе сгорели 9 миллионов литров виски

В американском штате Кентукки произошел пожар на складе производителя виски Jim Beam, в результате которого сгорели около 9 миллионов литров напитка.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что пожар начался в городе Версаль (штат Кентукки) в ночь на 3 июля и длился более 8 часов. По предварительным данным, его причиной мог стать удар молнии.

"По предварительной информации, пожар начался из-за удара молнии. Мы будем работать с местными властями, чтобы подтвердить причину и оценить убытки". - говорится в заявлении официального представителя Jim Beam Дэна Коэна.

По его словам, уничтоженный в результате пожара виски был "относительно молодым", а инцидент никак не повлияет на отгрузку поставщикам.

Still scorching: Nearly 12 hours later, firefighters are still trying to put out the fire at the @JimBeam warehouse in central Kentucky. pic.twitter.com/JnM0i4V9Lx