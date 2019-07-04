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У США під час пожежі на складі згоріли 9 мільйонів літрів віскі

Четвер, 4 липня 2019, 11:50

В американському штаті Кентуккі виникла пожежа на складі виробника віскі Jim Beam, у результаті якої згоріли близько 9 мільйонів літрів напою.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що пожежа почалась у місті Версаль (штат Кентуккі) у ніч на 3 липня і тривала більше 8 годин. За попередніми даними, її причиною міг стати удар блискавки.

"За попередньою інформацією, пожежа почалася через удар блискавки. Ми будемо працювати з місцевою владою, щоб підтвердити причину і оцінити збитки" -, йдеться в заяві офіційного представника Jim Beam Дена Коена.

За його словами, знищений в результаті пожежі віскі був "відносно молодим", а інцидент ніяк не вплине на відвантаження постачальникам.

У результаті пожежі ніхто не постраждав.

Суму збитку в компанії не назвали, проте Bloomberg оцінює її в діапазоні від 90 до 300 мільйонів доларів.

Jim Beam - найбільш продаваний в світі бренд бурбону (американського кукурудзяного віскі). Він був заснований в 1795 році.

Економычна правда

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США алкоголь

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