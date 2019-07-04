У США під час пожежі на складі згоріли 9 мільйонів літрів віскі
В американському штаті Кентуккі виникла пожежа на складі виробника віскі Jim Beam, у результаті якої згоріли близько 9 мільйонів літрів напою.
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що пожежа почалась у місті Версаль (штат Кентуккі) у ніч на 3 липня і тривала більше 8 годин. За попередніми даними, її причиною міг стати удар блискавки.
"За попередньою інформацією, пожежа почалася через удар блискавки. Ми будемо працювати з місцевою владою, щоб підтвердити причину і оцінити збитки" -, йдеться в заяві офіційного представника Jim Beam Дена Коена.
За його словами, знищений в результаті пожежі віскі був "відносно молодим", а інцидент ніяк не вплине на відвантаження постачальникам.
Still scorching: Nearly 12 hours later, firefighters are still trying to put out the fire at the @JimBeam warehouse in central Kentucky. pic.twitter.com/JnM0i4V9Lx— WLKY (@WLKY) 3 липня 2019 р.
У результаті пожежі ніхто не постраждав.
Суму збитку в компанії не назвали, проте Bloomberg оцінює її в діапазоні від 90 до 300 мільйонів доларів.
More than 45,000 barrels of bourbon were likely destroyed after a fire broke out at a Jim Beam aging facility late last night - engulfing two storage buildings. 🔥😭 pic.twitter.com/Pk9NYLfyMq— RTV6 Indianapolis (@rtv6) 3 липня 2019 р.
Jim Beam - найбільш продаваний в світі бренд бурбону (американського кукурудзяного віскі). Він був заснований в 1795 році.
Економычна правда
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