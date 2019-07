У США під час пожежі на складі згоріли 9 мільйонів літрів віскі

В американському штаті Кентуккі виникла пожежа на складі виробника віскі Jim Beam, у результаті якої згоріли близько 9 мільйонів літрів напою.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що пожежа почалась у місті Версаль (штат Кентуккі) у ніч на 3 липня і тривала більше 8 годин. За попередніми даними, її причиною міг стати удар блискавки.

"За попередньою інформацією, пожежа почалася через удар блискавки. Ми будемо працювати з місцевою владою, щоб підтвердити причину і оцінити збитки" -, йдеться в заяві офіційного представника Jim Beam Дена Коена.

За його словами, знищений в результаті пожежі віскі був "відносно молодим", а інцидент ніяк не вплине на відвантаження постачальникам.

Still scorching: Nearly 12 hours later, firefighters are still trying to put out the fire at the @JimBeam warehouse in central Kentucky. pic.twitter.com/JnM0i4V9Lx