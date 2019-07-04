У США під час пожежі на складі згоріли 9 мільйонів літрів віскі

В американському штаті Кентуккі виникла пожежа на складі виробника віскі Jim Beam, у результаті якої згоріли близько 9 мільйонів літрів напою.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що пожежа почалась у місті Версаль (штат Кентуккі) у ніч на 3 липня і тривала більше 8 годин. За попередніми даними, її причиною міг стати удар блискавки.

"За попередньою інформацією, пожежа почалася через удар блискавки. Ми будемо працювати з місцевою владою, щоб підтвердити причину і оцінити збитки" -, йдеться в заяві офіційного представника Jim Beam Дена Коена.

За його словами, знищений в результаті пожежі віскі був "відносно молодим", а інцидент ніяк не вплине на відвантаження постачальникам.

Still scorching: Nearly 12 hours later, firefighters are still trying to put out the fire at the @JimBeam warehouse in central Kentucky. pic.twitter.com/JnM0i4V9Lx — WLKY (@WLKY) 3 липня 2019 р.

У результаті пожежі ніхто не постраждав.

Суму збитку в компанії не назвали, проте Bloomberg оцінює її в діапазоні від 90 до 300 мільйонів доларів.

More than 45,000 barrels of bourbon were likely destroyed after a fire broke out at a Jim Beam aging facility late last night - engulfing two storage buildings. 🔥😭 pic.twitter.com/Pk9NYLfyMq — RTV6 Indianapolis (@rtv6) 3 липня 2019 р.

Jim Beam - найбільш продаваний в світі бренд бурбону (американського кукурудзяного віскі). Він був заснований в 1795 році.

Економычна правда