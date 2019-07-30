Фонд госимущества планирует передать в аренду 13 объектов в аэропорту "Борисполь"

Фонд государственного имущества планирует передать в аренду 13 объектов в международном аэропорту "Борисполь" и 4 объекта в международном аэропорту "Львов".

Об этом сообщил в Facebook и.о. главы Фонда госимущества Виталий Трубаров.

"Размещение банкоматов, точек продаж, отделение банка, прокат автомобилей, офисные помещения и обустройство зала ожидания пассажиров бизнес-класса", - написал он.

Среди объектов, которые Фонд планирует передать в аренду в аэропорту "Львов", - "размещение кафе, пункт аренды автомобилей и размещение станции технического обслуживания воздушных судов".

Заявки от инвесторов принимаются в течение 10 дней со дня публикации объявления в газете "Ведомости приватизации", запланированной на 31 июля.

Экономическая правда