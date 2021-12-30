Возможный сговор на аукционе по "Большевику" будут исследовать еще несколько месяцев – АМКУ

Коллаж: Таисия Зарянова / Liga.net

Антимонопольному комитету потребуется несколько месяцев на исследование относительно наличия или отсутствия признаков нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в действиях участников аукциона по продаже пакета акций "Первого киевского машиностроительного завода".

Об этом сообщила глава АМКУ Ольга Пищанская в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"По антиконкурентным действиям, возможно, потребуется несколько месяцев. Сейчас сложно сказать, какие объемы информации нужно проанализировать", – сказала она.

Читайте больше о приватизации ПКМЗ в статье Александра Колесниченко и Даны Гордийчук: Приватизация за семь минут. Как Хмельницкий и Черновецкий "разыграли" "Большевик"

Напоминаем:

29 декабря АМКУ разрешил ООО "Дженерал Коммерс", связанной с группой UFuture Василия Хмельницкого, приобрести АО "Первый Киевский Машиностроительный Завод" ("Большевик").

При этом регулятор проверяет факты возможных неконкурентных действий участников аукциона.

27 октября АО "Первый киевский машиностроительный завод" продали на аукционе за 1,429 млрд грн – его владельцем станет связанная с группой UFuture Василия Хмельницкого компания.

Как писала ЭП, владельцем ПКМЗ стал консорциум инвесторов, среди которых владелец компании "А-девелопмент" Алексей Баранов и компания UDP под управлением Андрея Иванова. Акционером UDP также Василий Хмельницкий.

На торгах ни одной ставки не сделала компания "ДК Инвест" Степана Черновецкого. Причиной такого поведения источники ЭП называли возможные "закулисные договоренности" с Черновецким, чтобы за "выгодную цену" получить часть недвижимости.

Сообщалось, что Антимонопольный комитет по собственной инициативе проверит соблюдение конкуренции во время аукциона по продаже киевского "Большевика".

Позже Антимонопольный комитет оставил без рассмотрения заявление на покупку Большевика связанной с группой UFuture Василия Хмельницкого ООО "Дженерал Коммерс".

Средства по результатам аукциона по приватизации завода "Большевик" (1,429 млрд грн) 7 декабря поступили в бюджет.

В начале декабря стало известно, что Антимонопольный комитет еще не выносил решения о поданном повторном заявлении о предоставлении разрешения на покупку "Большевика" ООО "Дженерал Коммерс", связанного с группой UFuture Василия Хмельницкого.