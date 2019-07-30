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Фонд держмайна планує передати в оренду 13 об'єктів в аеропорту "Бориспіль"

Вівторок, 30 липня 2019, 16:45

Фонд державного майна планує передати в оренду 13 об'єктів в міжнародному аеропорту "Бориспіль" та 4 об'єкти в міжнародному аеропорту "Львів".

Про це повідомив у Facebook в.о. голови Фонду держмайна Віталій Трубаров.

"Розміщення банкоматів, точок продажу, відділення банку, прокат автомобілів, офісні приміщення та облаштування залу очікування пасажирів бізнес-класу", - написав він.

Серед об'єктів, які Фонд планує передати в оренду в аеропорту "Львів", - "розміщення кафе, пункт оренди автомобілів та розміщення станції з технічного обслуговування повітряних суден".

Заявки від інвесторів приймаються протягом 10 днів з дня публікації оголошення у газеті "Відомості приватизації", запланованої на 31 липня.

Економічна правда

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Фонд держмайна Бориспіль оренда

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