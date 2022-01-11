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Аренда госимущества в 2021 году принесла бюджету рекордные 1,6 миллиарда

Вторник, 11 января 2022, 13:55
 
фото: укринформ

Аренда госимущества по результатам 2021 года принесла в казну 1,62 млрд грн - это рекорд по поступлениям за все годы независимости Украины.

Об этом сообщил глава Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко.

"Переход к прозрачным аукционам аренды и раскрытию всей информации о доступных объектах на сайте www.orenda.gov.ua позволили существенно повысить эффективность использования государственных активов и обеспечить рекордные поступления в госбюджет.

Показатель – 1,62 млрд грн – является абсолютным рекордом за 30 лет", – заявил Сенниченко.

В 2021 году Фондом госимущества было заключено 4700 новых договоров аренды на общую сумму в 542,4 млн грн.

"В планах на 2022 год предполагается полная автоматизация процессов аренды государственного имущества, что сделает процесс еще более удобным и позволит полностью ликвидировать возможности злоупотреблений", - добавили в ФГИ.

 

Напомним:

В 2021 году от приватизации государственного имущества бюджет получил 5 млрд грн – больше всего за последние годы.

Экономическая правда

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аренда Фонд госимущества бюджет

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