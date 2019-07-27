Apple купила большую часть модемного бизнеса Intel

Apple приобретет большую часть бизнеса Intel по производству модемов для смартфонов, стороны уже подписали соглашение.

Об этом говорится в пресс-релизах Apple и Intel, передает "Интерфакс".

Сумма сделки составила 1 млрд долларов. Ожидается, что она будет закрыта в четвертом квартале текущего года, если ее одобрят регулирующие органы.

В публикациях отмечается, что в Apple перейдут порядка 2,2 тысяч сотрудников Intel. Также компания получит права на интеллектуальную собственность, оборудование и аренду. Кроме того, Apple перейдет свыше 17 тысяч патентов на различные беспроводные технологии.

Соглашение позволяет Intel продолжить разработку модемов, которые не будут использоваться в смартфонах.

По словам генерального директора компании Боба Свона, Intel планирует сосредоточиться на разработке технологий для мобильной связи пятого поколения (5G) для сетевых операторов, производителей телекоммуникационного оборудования и провайдеров облачных сервисов.

О предстоящей сделке Apple и Intel на этой неделе со ссылкой на источники писала газета The Wall Street Journal. Собеседники издания ожидали объявления о сделке на следующей неделе и отмечали, что стороны вели переговоры более года.

Они были приостановлены после заключения Apple соглашения о поставках модемов с компанией Qualcomm, конкурента Intel. Однако переговоры сторон вскоре возобновились.

Издание подчеркивало, что покупка имеет стратегическое значение для Apple в борьбе за лидерство при внедрении технологии 5G.