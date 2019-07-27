Apple купила більшу частину модемного бізнесу Intel

Apple придбає більшу частину бізнесу Intel з виробництва модемів для смартфонів, сторони вже підписали угоду.

Про це йдеться в прес-релізах Apple і Intel, передає "Інтерфакс".

Сума угоди становила 1 млрд доларів. Очікується, що вона буде закрита в четвертому кварталі поточного року, якщо її схвалять регулюючі органи.

У публікаціях відзначається, що до Apple перейдуть близько 2,2 тисяч співробітників Intel. Також компанія отримає права на інтелектуальну власність, обладнання та оренду. Крім того, Apple отримає понад 17 тисяч патентів на різні бездротові технології.

Угода дозволяє Intel продовжити розробку модемів, які не будуть використовуватися в смартфонах.

За словами генерального директора компанії Боба Свона, Intel планує зосередитися на розробці технологій для мобільного зв'язку п'ятого покоління (5G) для мережевих операторів, виробників телекомунікаційного обладнання і провайдерів хмарних сервісів.

Про майбутню угоду Apple і Intel на цьому тижні з посиланням на джерела писала газета The Wall Street Journal. Співрозмовники видання очікували оголошення про угоду на наступному тижні і відзначали, що сторони вели переговори більше року.

Вони були припинені після укладення Apple угоди про постачання модемів з компанією Qualcomm, конкурента Intel. Однак переговори сторін незабаром відновилися.

Видання підкреслювало, що угода має стратегічне значення для Apple в боротьбі за лідерство при впровадженні технології 5G.