Все разделы
Укр / Рус

В аэропорту "Борисполь" открылся капсульный хостел

Вторник, 2 июля 2019, 15:05

В аэропорту "Борисполь" открылся хостел с капсулами для сна GettSleep Boryspil.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян в Facebook.

"Аэропорт "Борисполь" присоединился к современным аэропортам мира, где путешественники могут получить короткую передышку между рейсами в капсульном отеле. Убеждены, с продолжением роста количества транзитных пассажиров такая услуга будет пользоваться спросом", - написал Омелян.

 

Согласно порталу booking.com, в хостеле звуконепроницаемые номера, есть душ и бесплатный интернет. Однако курить или находиться с домашними животными там запрещено.

 

Цены в хостеле стартуют от 370 гривен за одноместную капсулу (за 3 часа) и от 550 гривен за двухместную капсулу (за 3 часа).

 

Доступно размещение на 3, 6 и 12 часов. 

 

Украинская правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Борисполь аэропорт

powered by lun.ua
Материалы по теме
Платформа на Выдубичах для остановки Kyiv Boryspil Expess будет длиной 209 метров - Кравцов 26 июня 2019, 12:53
"Борисполь" отменил сниженный тариф на услуги нового паркинга 13 июня 2019, 11:00
"Борисполь" обслужил рекордное количество пассажиров, но боится снижения динамики 3 июня 2019, 18:03
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!