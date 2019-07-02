В аеропорту "Бориспіль" відкрився капсульный хостел
В аеропорту "Бориспіль" відкрився хостел із капсулами для сну GettSleep Boryspil.
Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян у Facebook.
"Летовище "Бориспіль" приєдналося до сучасних аеропортів світу, де мандрівники можуть отримати короткий перепочинок між рейсами в капсульному готелі. Переконані, з продовженням зростання кількості транзитних пасажирів така послуга користуватиметься попитом", - написав Омелян.
Згідно з порталом booking.com, у хостелі звуконепроникні номери, є душ та безкоштовний інтернет. Однак палити чи перебувати з домашніми тваринами там заборонено.
Ціни у хостелі стартують від 370 гривень за одномісну капсулу (за 3 години) та від 550 гривень за двомісну капсулу (за 3 години).
Доступне розміщення на 3, 6 та 12 годин.
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