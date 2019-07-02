За полгода уровень зарплат в вакансиях вырос на 10% - анализ

В среднем уровень заработных плат в вакансиях в конце мая - начале июня 2019 года вырос 10% по сравнению с январем 2019 года.

Об этом свидетельствует анализ портала hh.ua.

Отмечается, что профессиональные сферы развиваются весьма неравномерно. Наибольший рост зафиксирован в предложениях о работе для медиков и фармацевтов, специалистов по подбору и обучению персонала, представителей науки и образования. В то же время в профсферах "Банки, инвестиции, лизинг", "Юриспруденция", "Начало карьеры, студенты" зарплаты остались на уровне начала года или показали рост, меньше среднерыночного (в пределах 3%).

"Последние две профсферы традиционно входят в то самых высококонкурентных. И по состоянию на конец I квартала 2019 на одну вакансию в них приходилось 10 ("Начало карьеры, студенты") и 8 ("Юриспруденция") резюме. Такой высокий спрос со стороны поисковиков мог спровоцировать замедленный темп роста уровня зарплат", - говорится в результатах анализа.

Анализ 2019 и 2018 годов показывает, что наибольший рост заработных плат был в таких профсферах, как "Установка и сервис", "Административный персонал", "Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты", "Рабочий персонал", "Медицина, фармацевтика", "Наука, образование". В этих профсферах размер предлагаемой зарплаты в июне 2019 года вырос на 30% -50% по сравнению с июнем прошлого года.

Также сообщается об увеличении количества вакансий, где в качестве материальной мотивации упоминаются бонусы и проценты за выполнение определенных KPI.

Всего на такие предложения о работе в июне 2019 года пришлось 21% всех размещенных вакансий, в июне 2018 года - 17%, а в июне 2017 года - 14%. Такие вакансии являются наиболее актуальными для представителей профсфер "Продажи", агрономов, работников сферы HoReCa (повара, специалисты бронирования, официанты, бармены и т.д.), водителей-экспедиторов и рекрутеров.

Напомним:

Наиболее конкурентными профессиональными сферами на рынке труда стабильно остаются "Высший менеджмент", "Начало карьеры" и "Юриспруденция".

Список наименее конкурентных сфер за последние пять лет несколько изменился. Так, по результатам первых трех месяцев текущего года, ТОП-5 покинули профсферы "Автомобильный бизнес" и "Рабочий персонал".Все больше украинцев выезжают на работу за границу, причем ключевым направлением трудовой миграции стала Польша.

О таких негативные тенденции на рынке труда эксперты предупреждали еще несколько лет назад. Как отмечалось тогда, "основная масса работодателей не осознает, какой провал их ожидает через несколько лет на украинском рынке труда".

В то же время, несмотря на большие сложности поиска узких специалистов на узком и конкурентном рынке, соответствующая методология уже разработана.

Экономическая правда