За півроку рівень зарплат у вакансіях виріс на 10% - аналіз

У середньому рівень заробітних плат у вакансіях у кінці травня - на початку червня 2019 року виріс 10% у порівнянні з січнем 2019 року.

Про це свідчить аналіз порталу hh.ua.

Зазначається, що професійні сфери розвиваються досить нерівномірно. Найбільше зростання зафіксували у пропозиціях про роботу для медиків та фармацевтів, фахівців з підбору та навчання персоналу, представників науки і освіти. Водночас у профсферах "Банки, інвестиції, лізинг", "Юриспруденція", "Початок кар'єри, студенти" зарплати залишилися на рівні початку року або показали зростання, менше середньоринкового (в межах 3%).

"Останні дві профсфери традиційно входять у ТОП найбільш висококонкурентних. І станом на кінець І кварталу 2019 року на одну вакансію в них припадало 10 ("Початок кар'єри, студенти") і 8 ("Юриспруденція") резюме. Такий високий попит з боку пошукачів міг спровокувати уповільнений темп зростання рівня зарплат", - йдеться у результатах аналізу.

Аналіз 2019 та 2018 років показує, що найбільше зростання заробітних плат відбулось у таких профсферах, як "Інсталяція і сервіс", "Адміністративний персонал", "Спортивні клуби, фітнес, салони краси", "Робітничий персонал", "Медицина, фармацевтика", "Наука, освіта". У цих профгалузях розмір пропонованої зарплати у червні 2019 року виріс на 30%-50% у порівнянні з червнем минулого року.

Також повідомляється про збільшення кількості вакансій, де у якості матеріальної мотивації згадуються бонуси та відсотки за виконання певних KPI.

Усього на такі пропозиції про роботу у червні 2019 року припало 21% всіх розміщених вакансій, у червні 2018 року - 17%, а у червні 2017 року – 14%. Такі вакансії є найбільш актуальними для представників профсфер "Продажі", агрономів, працівників сфери HoReCa (кухарі, фахівці бронювання, офіціанти, бармени тощо), водіїв-експедиторів та рекрутерів.

Нагадуємо:

Найбільш конкурентними професійними сферами на ринку праці стабільно залишаються "Вищий менеджмент", "Початок кар’єри" та "Юриспруденція".

Список найменш конкурентних сфер за останні п’ять років зазнавав певних змін. Так, за результатами перших трьох місяців поточного року, ТОП-5 покинули профсфери "Автомобільний бізнес" та "Робітничий персонал".

Усе більше українців виїжджають на роботу за кордон. При чому ключовим напрямом трудової міграції українців стала Польща.

Про такі негативні тенденції на ринку праці експерти попереджали ще кілька років тому. Як зазначалося, "основна маса роботодавців не усвідомлює, який провал їх очікує через кілька років на українському ринку праці".

Водночас, не дивлячись на складність пошуку вузьких фахівців на вузькому і конкурентному ринку сьогодні, відповідна методологія уже розроблена.

Економічна правда