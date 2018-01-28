Украинский рынок труда ожидает провал - исследование

Украинский рынок труда через несколько лет ожидает провал.

Об этом говорится в статье на DT.UA.

"Основная масса работодателей не осознает, какой провал их ждет через несколько лет на украинском рынке труда", - говорится в статье.

Как отмечается, большинство работников не замечают за последние три года заботы со стороны работодателя. 31,5% всех респондентов и 69,4% среди наемных работников или чиновников, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии.

За этот период существенно повышена или проиндексирована зарплата у малой доли работников (11,8 и 26,2%, соответственно).

"Владелец "Новой почты" Вячеслав Климов и некоторые другие бизнесмены неоднократно подчеркивали, что работодатели, в первую очередь бизнесмены, должны не словом, а делом реагировать на отток кадров из Украины и начать бороться за людей, улучшая финансовые и другие условия труда, стимулируя сотрудников оставаться в стране", - говорится в статье.

Как сообщалось, согласно этому же опросу, каждый третий украинец рассматривает возможность уехать из страны - прямо сейчас или при определенных благоприятных обстоятельствах.

Люди, которые допускают возможность выехать из Украины, чаще всего руководствуются желанием больше зарабатывать.