Новой госуполномоченной АМКУ может стать юристка известной компании

15 июля адвокат Наталья Ковалева подала в реестр Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции декларацию кандидата на должность государственной уполномоченной Антимонопольного комитета.

Об этом свидетельствуют данные реестра НАПК, передает издание "Наші гроші".

Известно, что в течение 2003-2006 годов Ковалева работала в Министерстве экономического развития и торговли, еще год проработала в юридической фирме "Магистр и Партнеры", после чего с 2007 по 2017 год работала на различных должностях в юридической фирме "Baker McKenzie", а спустя - трудоустроилась в юридическую компанию "Рэдклифф Партнерс".

По итогам 2018 года старший юрист Ковалева, отвечая в "Рэдклифф Партнерс" за представление клиентов компании в АМКУ, получила 1,45 млн грн заработной платы.

"Рэдклифф Партнерс" основано в 2008 году компаниями "Митрас Лимитед" и "Клиффорд Чанс", последняя является глобальной юридической фирмой с главным офисом в Лондоне и десятками офисов по всему миру.

На официальном сайте "Clifford Chance" отмечается, что в 2015 году компания заключила с "Рэдклифф Партнерс" соглашение "лучших друзей", а в самой компании "работают юристы, ранее составлявшие часть киевского офиса "Clifford Chance".

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Напоминаем:

5 июля президент Владимир Зеленский подписал указы об увольнении трех государственных уполномоченных АМКУ - Агии Загребельской, Андрея Вовка и Валерия Полюховича.

8 июля был подписан также указ об увольнении замглавы АМКУ Марии Нижник.

В первые дни после увольнения четырех госуполномоченных источники "Наших грошей" и "Экономической правды" сообщили о рассмотрении Офисом президента трех кандидатур на места уволенных кроме Натальи Ковалевой - юриста Леонида Антоненко (депутат Киевсовета из группы Сергея Гусовского), сотрудницы организации BRDO Ольги Нечитайло (ранее работала в АМКУ в должности главного специалиста, вела дела ДТЭК) и руководителя аппарата АМКУ Юрия Литвина (протеже Юрия Терентьева).

Их деклараций как кандидатов на должность госуполномоченных на сайте НАПК пока нет.