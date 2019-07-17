Новою держуповноваженою АМКУ може стати юристка відомої компанії
15 липня адвокат Наталія Ковальова подала до реєстру Національного агентства з питань запобігання корупції декларацію кандидата на посаду державної уповноваженої Антимонопольного комітету.
Про це свідчать дані реєстру НАЗК, передає видання "Наші гроші".
Відомо, що протягом 2003-2006 років Ковальова працювала у Міністерстві економічного розвитку та торгівлі, ще рік пропрацювала у юридичній фірмі "Магістр і Партнери", після чого з 2007 по 2017 рік працювала на різних посадах у юридичній фірмі "Baker McKenzie", а потому – працевлаштувалась у юридичну компанію "Редкліфф Партнерз".
За підсумками 2018 року старший юрист Ковальова, відповідаючи у "Редкліфф Партнерз" за представлення клієнтів компанії в АМКУ, отримала 1,45 млн грн заробітної плати.
"Редкліфф Партнерз" засноване у 2008 році компаніями "Мітрас Лімітед" та "Кліффорд Чанс", остання є глобальною юридичною фірмою з головним офісом у Лондоні та десятками офісів по всьому світу.
На офіційному сайті "Clifford Chance" зазначається, що у 2015 році компанія уклала з "Редкліфф Партнерз" угоду "найкращих друзів", а в самій компанії "працюють юристи, що раніше складали частину київського офісу "Clifford Chance".
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Нагадуємо:
5 липня президент Володимир Зеленський підписав укази про звільнення трьох державних уповноважених АМКУ – Агії Загребельської, Андрія Вовка та Валерія Полюховича.
8 липня був підписаний також указ про звільнення заступниці голови АМКУ Марії Ніжнік.
У перші дні після звільнення чотирьох держуповноважених джерела "Наших грошей" та "Економічної правди" повідомили про розгляд Офісом президента трьох кандидатур на місця звільнених окрім Наталії Ковальової – юриста Леоніда Антоненка (депутат Київради з групи Сергія Гусовського), співробітниці організації BRDO Ольги Нечитайло (раніше працювала у АМКУ на посаді головного спеціаліста, вела справи ДТЕК) та керівника апарату АМКУ Юрія Литвина (протеже Юрія Терентьєва).
Їхніх декларацій як кандидатів на посаду держуповноважених на сайті НАЗК наразі немає.
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