Антимонопольщики открыли дело в отношении МХП Косюка

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Антимонопольный комитет начал дело в отношении "Мироновского хлебопродукта" Юрия Косюка через покупку им ООО "Лубнымясо".

Об этом сообщает пресс-служба Комитета.

Отмечается, что, учитывая публикации в СМИ, комитет провел проверку соблюдения требований законодательства о защите экономической конкуренции во время соглашения покупки "МХП" компании "Лубнымясо".

После проверки АМКУ установил, что приобретение "МХП" акций "Лубнымясо" должно было состояться только при предварительном разрешении комитета.

"Поскольку участники концентрации не обратились за этим разрешением по собственной инициативе, Комитет приступил к рассмотрению дела по факту нарушения законодательства о защите экономической конкуренции ЧАО "МХП", – заявили в АМКУ.

"Мироновский хлебопродукт" – агрохолдинг, основанный в 1998 году Юрием Косюком. МХП является одним из крупнейших игроков украинского рынка курятины, также занимается выращиванием зерна.

"Лубнымясо" – компания, выпускающая продукцию из говядины под торговой маркой "Skott Smeat". Как сообщает Forbes Украина, ее основал Андрей Науменко, бывший менеджер по внешнеэкономическим связям МХП.

Согласно данным Youcontrol, "МХП" является одним из основателей "Лубнымясо" и на 22 декабря владеет 51% акций компании.

Напоминаем:

В сентябре издание Forbes Украина со ссылкой на финотчетность "МХП" сообщило, что Косюк приобрел компанию "Лубнымясо".

Экономическая правда