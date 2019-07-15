Все разделы
Укр / Рус

Суд Амстердама объявит решение по "скифскому золоту"

Понедельник, 15 июля 2019, 18:30

Апелляционный суд Амстердама вынесет свое решение по делу о возвращении в Украину коллекции "скифского золота" 16 июля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на корреспондента "Укринформа" в Гааге.

Судебного заседания в Амстердаме не будет. Решение будет только в письменном виде. Опубликовать его должны в 11:00 по местному времени на официальном сайте суда.

14 декабря 2016 года суд Амстердама решил вернуть Украине "скифское золото", которое на время аннексии Крыма находилось на экспозиции в голландском музее.

Еще до вердикта обе стороны заявляли о намерении обжаловать решение, если оно будет не в их пользу.

Суд также постановил, что Украина должна компенсировать расходы на хранение коллекции музея Алларда Пирсона в Амстердаме.

В январе 2017 года крымские музеи начали процесс обжалования решения суда Амстердама.

Пока идет судебная тяжба, "скифское золото" хранится в музее Алларда Пирсона.

Европейская правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

золото Нидерланды суд

powered by lun.ua
Материалы по теме
Золото подешевело на фоне торгового перемирия США и Китая 1 июля 2019, 17:27
Золото подорожало до 5-летнего максимума 20 июня 2019, 10:41
Мадуро пытался через Уганду с помощью россиян продать золото Венесуэлы — СМИ 19 июня 2019, 12:44
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!