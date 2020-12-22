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Госгеонедра впервые выставила на аукцион участок с залежами золота

Вторник, 22 декабря 2020, 16:05
 

Госгеонедра впервые выставила на электронные торги участок с залежами руд золота - Желтоводскую площадь (Днепропетровская область), ее площадь составляет более 1000 га.

Об этом сообщает пресс-служба Госгеонедр.

Отмечается, что аукцион состоится 23 декабря в системе Прозорро.Продажи в режиме реального времени.

 

"Желтоводская площадь расположена в Днепропетровской области. Ее площадь составляет более 1000 га. На ней определены ресурсы руды и промышленное содержание золота и ниобия (сопутствующего полезного ископаемого).

Участок предлагается инвесторам для геологического изучения и опытно-промышленной разработки сроком на 5 лет. Стартовая стоимость лота 4,48 млн", - говорится в сообщении.

Кроме золотоносного лота, Госгеонедра выставила на аукционы 5 участков с залежами подземных вод, 4 - янтаря, 1 - марганцевых руд, 1 - каолина и 1 - опоки.

Экономическая правда

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золото Госгеонадр

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