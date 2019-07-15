Суд Амстердама оголосить рішення щодо "скіфського золота"

Апеляційний суд Амстердама винесе своє рішення у справі про повернення в Україну колекції "скіфського золота" 16 липня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на кореспондента "Укрінформу" в Гаазі.

Судового засідання в Амстердамі не буде. Рішення буде лише у письмовому вигляді. Опублікувати його мають об 11:00 за місцевим часом на офіційному сайті суду.

14 грудня 2016 року суд Амстердама вирішив повернути Україні скіфське золото, яке на час анексії Криму перебувало на експозиції в голландському музеї.

Ще до вердикту обидві сторони заявляли про наміри оскаржити рішення, якщо воно буде не на їхню користь.

Суд також постановив, що Україна має компенсувати витрати на зберігання колекції музею Алларда Пірсона в Амстердамі.

У січні 2017 року кримські музеї почали процес оскарження рішення суду Амстердама.

Поки триває судова тяганина, "скіфське золото" зберігається в музеї Алларда Пірсона.

Європейська правда