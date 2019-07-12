Volkswagen вложит 2,6 миллиарда долларов в производителя беспилотных автомобилей

Германский автопроизводитель Volkswagen AG инвестирует около 2,6 миллиарда долларов в партнера Ford Motor Co., компанию Argo Al, занимающуюся производством беспилотных автомобилей.

Об этом со ссылкой на совместное заявление автопроизводителей сообщает "Интерфакс-Украина".

Стоимость стартапа, в который вложится Volkswagen, оценивается более чем в 7 млрд долл, говорится в заявлении.

В рамках соглашения Argo разработает для VW технологию беспилотного вождения и поставит системы для коммерческого использования, при этом продолжая совместную работу с Ford.

Другие крупные автопроизводители также объединяют усилия для производства беспилотных автомобилей.

GM Cruise, подразделение General Motors, разрабатывает технологию беспилотного вождения совместно с Honda Motor Co., которая согласилась инвестировать в компанию 2,75 млрд долл.

Напомним:

Tesla запустит сервис беспилотного такси в 2020 году.

А в США робопсы на беспилотных авто будут осуществлять доставку посылок и еды.