Volkswagen вложит 2,6 миллиарда долларов в производителя беспилотных автомобилей
Германский автопроизводитель Volkswagen AG инвестирует около 2,6 миллиарда долларов в партнера Ford Motor Co., компанию Argo Al, занимающуюся производством беспилотных автомобилей.
Об этом со ссылкой на совместное заявление автопроизводителей сообщает "Интерфакс-Украина".
Стоимость стартапа, в который вложится Volkswagen, оценивается более чем в 7 млрд долл, говорится в заявлении.
В рамках соглашения Argo разработает для VW технологию беспилотного вождения и поставит системы для коммерческого использования, при этом продолжая совместную работу с Ford.
Другие крупные автопроизводители также объединяют усилия для производства беспилотных автомобилей.
GM Cruise, подразделение General Motors, разрабатывает технологию беспилотного вождения совместно с Honda Motor Co., которая согласилась инвестировать в компанию 2,75 млрд долл.
Напомним:
Tesla запустит сервис беспилотного такси в 2020 году.
А в США робопсы на беспилотных авто будут осуществлять доставку посылок и еды.
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