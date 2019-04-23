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Tesla запустит сервис беспилотного такси

Вторник, 23 апреля 2019, 19:40
 

Компания Tesla планирует запустить сервис беспилотного такси в 2020 году.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на заявление основателя и главы компании Илона Маска.

По словам Маска, уже к середине следующего года более миллиона автомобилей Tesla, способные ездить без вмешательства водителя, появятся на дорогах США.

Он рассчитывает получить одобрение регулирующих органов, которое позволит запустить сервис роботакси в стране, к концу 2020 года.

Заказать беспилотное такси можно будет с помощью специального мобильного приложения.

Владельцы машин Tesla также смогут сдавать свои авто под услуги такси. Компания будет взимать с них комиссию в размере 25-30%, как это делают сервисы такси Uber и Lyft.

Акции Tesla подешевели на 3,9%. Большую часть потерь они понесли перед мероприятием, которое началось ближе к концу торговой сессии. В ходе торгов после официального закрытия биржевой сессии акции немного восстановились.

Интерфакс-Украина

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Tesla технології

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