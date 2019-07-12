Volkswagen вкладе 2,6 мільярда доларів у виробника безпілотних автомобілів

Німецький автовиробник Volkswagen AG інвестує близько 2,6 мільярда доларів у партнера Ford Motor Co., компанію Argo Al, що займається виробництвом безпілотних автомобілів.

Про це з посиланням на спільну заяву автовиробників повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Вартість стартапу, у який вкладе кошти Volkswagen, оцінюється більш ніж у 7 млрд дол, зазначається у заяві.

У рамках угоди Argo розробить для VW технологію безпілотного водіння і поставить системи для комерційного використання, при цьому продовжуючи спільну роботу з Ford.

Інші великі автовиробники також об'єднують зусилля для виробництва безпілотних автомобілів.

GM Cruise, підрозділ General Motors, розробляє технологію безпілотного водіння спільно з Honda Motor Co., яка погодилася інвестувати в компанію 2,75 млрд дол.

Нагадаємо:

Tesla запустить сервіс безпілотного таксі в 2020 році.

А в США робопси на безпілотних авто будуть здійснювати доставку посилок і їди.