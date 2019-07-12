Volkswagen вкладе 2,6 мільярда доларів у виробника безпілотних автомобілів
Німецький автовиробник Volkswagen AG інвестує близько 2,6 мільярда доларів у партнера Ford Motor Co., компанію Argo Al, що займається виробництвом безпілотних автомобілів.
Про це з посиланням на спільну заяву автовиробників повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Вартість стартапу, у який вкладе кошти Volkswagen, оцінюється більш ніж у 7 млрд дол, зазначається у заяві.
У рамках угоди Argo розробить для VW технологію безпілотного водіння і поставить системи для комерційного використання, при цьому продовжуючи спільну роботу з Ford.
Інші великі автовиробники також об'єднують зусилля для виробництва безпілотних автомобілів.
GM Cruise, підрозділ General Motors, розробляє технологію безпілотного водіння спільно з Honda Motor Co., яка погодилася інвестувати в компанію 2,75 млрд дол.
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