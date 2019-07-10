Угольщики ЛНР жалуются властям на долги компании Курченко

Ассоциация промышленников и недропользователей самопровозглашенной Луганской народной республики направила правительству ЛНР жалобу от имени угольных предприятий на задолженность компании "Внешторгсервис" Сергея Курченко за поставленный уголь.

Об этом пишет РБК.

Отмечается, что в таких условиях предприятия не могут выплачивать зарплату, а рабочие угрожают забастовками.

"Внешторгсервис", находящийся под операционным контролем Курченко, близкого к семье бывшего президента Украины Виктора Януковича, в 2017 году взял на себя управление промышленными предприятиями и угольными шахтами так называемыми ЛНР и ДНР.

В 2018-м он стал единственным потребителем угля, добытого в непризнанных республиках.

В письме от 21 июня Ассоциация утверждает, что "Внешторгсервис" "систематически нарушает сроки договорных обязательств по оплате угольной продукции в 2017–2019 годах".

Письмо отправлено на имя председателя совета министров ЛНР Сергея Козлова и министра топлива, энергетики и угольной промышленности республики Павла Мальгина.

РБК направил запросы Козлову и Мальгину. Представитель "Внешторгсервиса" не ответил на запрос журналистов, с Курченко связаться не удалось.

Донецкий политолог Роман Манекин подтвердил журналистам, что в последние месяцы на предприятиях в ДНР и ЛНР, находящихся под управлением "Внешторгсервиса", проходят сокращения и наблюдаются проблемы с выплатой зарплат.

"Долги есть, причем по всем отраслям. И они действительно очень большие, несколько миллиардов рублей в каждой отрасли", — отметил он.

По данным Ассоциации промышленников и недропользователей ЛНР, задолженность "Внешторгсервиса" перед одним из угольных предприятий - "Укримпекс" - на 21 июня составляла около 133 млн руб.

Кроме того, угольщики жалуются на проблемы с вывозом продукции из-за действий другой компании Курченко - "Газ-Альянса" - единственного поставщика угля с территорий ДНР и ЛНР.

Отмечается, что в апреле-2019 в Москве прошла встреча, на которой руководство "Газ-Альянса" настояло на заключении новых договоров на поставку угля на менее выгодных условиях, обещая взамен строгое выполнение сроков оплаты.

"Срок оплаты увеличили с 30 до 45 дней", — пишут представители угольщиков Донбасса. Но на сегодня просрочка по ряду платежей уже превышает 60 дней, отмечают они.

Ранее сообщалось, что компании, подконтрольные Курченко, являются крупнейшими экспортерами нелегального угля с оккупированных территорий Донбасса в страны Европы.

В июне-2017 главная военная прокуратура начала расследование по факту реализации незаконно добытого на оккупированной территории угля марки "антрацит" под руководством Курченко.

Больше об интересах олигарха в угольной отрасли на оккупированном Донбассе читайте в материале ЭП "Из нефти в уголь. Курченко возвращается".