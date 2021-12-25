Шахтеры получили дополнительно 92 миллиона на зарплаты
Шахтеры государственных шахт получили 92 миллиона на выплату заработной платы.
Об этом говорится в пресс-релизе Миненерго.
"Эти дополнительные средства удалось аккумулировать за счет экономии бюджета самого Министерства энергетики и соответствующего перераспределения расходов по другим бюджетным программам", - говорится в сообщении.
Там отметили, что средства будут использованы для выплаты заработной платы горнякам государственных шахт, имеющих право на получение государственной поддержки.
Напоминаем:
Кабинет министров планирует выделить из бюджета 300 миллионов гривень на выплату заработных плат работникам государственных угледобывающих предприятий.
8 декабря Министерство энергетики перечислило на выплаты заработной платы работникам государственных шахт 300 млн грн.
На начало декабря на государственных шахтах угольной промышленности задолженность по зарплате достигла 2,34 млрд грн.
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