Шахтеры получили дополнительно 92 миллиона на зарплаты

GETTY IMAGES

Шахтеры государственных шахт получили 92 миллиона на выплату заработной платы.

Об этом говорится в пресс-релизе Миненерго.

"Эти дополнительные средства удалось аккумулировать за счет экономии бюджета самого Министерства энергетики и соответствующего перераспределения расходов по другим бюджетным программам", - говорится в сообщении.

Там отметили, что средства будут использованы для выплаты заработной платы горнякам государственных шахт, имеющих право на получение государственной поддержки.

Напоминаем:

Кабинет министров планирует выделить из бюджета 300 миллионов гривень на выплату заработных плат работникам государственных угледобывающих предприятий.

8 декабря Министерство энергетики перечислило на выплаты заработной платы работникам государственных шахт 300 млн грн.

На начало декабря на государственных шахтах угольной промышленности задолженность по зарплате достигла 2,34 млрд грн.