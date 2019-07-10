Шахтарі ЛНР скаржаться владі на борги компанії Курченка

Асоціація промисловців і надрокористувачів самопроголошеної Луганської народної республіки направила уряду ЛНР скаргу від імені вугільних підприємств на заборгованість компанії "Внешторгсервіс" Сергія Курченка за поставлене вугілля.

Про це пише РБК.

Зазначається, що в таких умовах підприємства не можуть виплачувати зарплату, а робочі загрожують страйк.

"Внешторгсервіс", що знаходиться під операційним контролем Курченка, близького до сім'ї колишнього президента України Віктора Януковича, у 2017 році взяв на себе управління промисловими підприємствами та вугільними шахтами ЛНР і ДНР.

У 2018 році він став Єдиним споживачем вугілля, добутого в невизнаних республіках.

У листі від 21 червня Асоціація стверджує, що "Внешторгсервіс" "систематично порушує терміни договірних зобов'язань по оплаті вугільної продукції в 2017-2019 роках".

Лист відправлено на ім'я голови ради міністрів ЛНР Сергія Козлова і міністра палива, енергетики та вугільної промисловості республіки Павла Мальгіна.

РБК направив запити Козлову і Мальгіну. Представник "Внешторгсервіса" не відповів на запит журналістів, із Курченко зв'язатися не вдалося.

Донецький політолог Роман Манекін підтвердив журналістам, що в останні місяці на підприємствах у ДНР і ЛНР, що знаходяться під управлінням "Внешторгсервіса", проходять скороченняі спостерігаються проблеми з виплатою зарплат.

"Борги є, причому по всіх галузях. І вони дійсно дуже великі, кілька мільярдів рублів у кожній галузі", - зазначив він.

За даними Асоціації промисловців і надрокористувачів ЛНР, заборгованість "Внешторгсервіса" перед одним із вугільних підприємств - "Укрімпекс" - на 21 червня становила близько 133 млн руб.

Крім того, вугільники скаржаться на проблеми з вивезенням продукції через дії іншої компанії Курченка - "Газ-Альянсу" - єдиного постачальника вугілля з територій ДНР і ЛНР.

Зазначається, що в квітні-2019 у Москві пройшла зустріч, на якій керівництво "Газ-Альянсу" наполягло на укладенні нових договорів на поставку вугілля на менш вигідних умовах, обіцяючи натомість суворе виконання термінів оплати.

"Термін оплати збільшили з 30 до 45 днів", - пишуть представники вугільників Донбасу. Але на сьогоднішній день прострочення за низкою платежів перевищують 60 днів, підкреслили вони.

Раніше повідомлялося, що компанії, підконтрольні Курченку, є найбільшими експортерами нелегального вугілля з окупованих територій Донбасу в країни Європи.

У червні-2017головна військова прокуратура розпочала розслідування за фактом реалізації незаконно видобутого на окупованій території вугілля марки "антрацит" під керівництвом бізнесмена Сергія Курченка.

Більше про інтереси Курченка у вугільній галузі на окупованому Донбасі читайте у матеріалі ЕП "З нафти у вугілля. Курченко повертається".