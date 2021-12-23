Из бюджета выделят еще 300 миллионов на зарплату шахтерам
Кабинет министров планирует выделить из бюджета 300 миллионов гривень на выплату заработных плат работникам государственных угледобывающих предприятий.
Соответствующее протокольное поручение утверждено на заседании правительства, сообщает "Укринформ".
"Согласовать с обращением Верховной Рады к Кабинету Министров Украины относительно выделения средств из общего фонда государственного бюджета на выплату заработных плат работникам государственных угледобывающих предприятий в сумме 300 млн грн и поручить подготовить соответствующий проект акта Минэкономики вместе с Минфином, Минэнерго и Минюстом и безотлагательно представить на рассмотрение правительства", – заявил министр энергетики Герман Галущенко.
Напоминаем:
8 декабря Министерство энергетики перечислило на выплаты заработной платы работникам государственных шахт 300 млн грн.
На начало декабря на государственных шахтах угольной промышленности задолженность по зарплате достигла 2,34 млрд грн.
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