Из бюджета выделят еще 300 миллионов на зарплату шахтерам

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Кабинет министров планирует выделить из бюджета 300 миллионов гривень на выплату заработных плат работникам государственных угледобывающих предприятий.

Соответствующее протокольное поручение утверждено на заседании правительства, сообщает "Укринформ".

"Согласовать с обращением Верховной Рады к Кабинету Министров Украины относительно выделения средств из общего фонда государственного бюджета на выплату заработных плат работникам государственных угледобывающих предприятий в сумме 300 млн грн и поручить подготовить соответствующий проект акта Минэкономики вместе с Минфином, Минэнерго и Минюстом и безотлагательно представить на рассмотрение правительства", – заявил министр энергетики Герман Галущенко.

Напоминаем:

8 декабря Министерство энергетики перечислило на выплаты заработной платы работникам государственных шахт 300 млн грн.

На начало декабря на государственных шахтах угольной промышленности задолженность по зарплате достигла 2,34 млрд грн.