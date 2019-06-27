Налоговая просит арестовать счета производителя сыров "Комо"

Суд открыл производство по иску Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы к ООО "Комо Украина" о применении ареста средств на счетах налогоплательщика, открытых в банках.

Об этом говорится в производстве, открытом Волынским окружным админсудом, передает FinBalance.

По данным госреестра, конечными бенефициарами ООО "Комо Украина" является нардеп Степан Ивахив и дети покойного нардепа Игоря Еремеева (Роман и София), которые являются совладельцами группы "Континиум". Среди активов группы - сеть АЗС WOG и "Банк инвестиций и сбережений".

Как известно, твердые и плавленые сыры под торговой маркой "Комо" выпускает "Дубномолоко". Это предприятие тоже подконтрольно упомянутым лицам.

Ранее, в мае 2019 года, Ровенский окружной админсуд частично удовлетворил иск "Дубномолоко" к Офису крупных налогоплательщиков ГФС и отменил налоговые уведомления-решения от 2018 года о необходимости уплаты налогов и штрафов на 123 млн грн.

При этом Волынский окружной админсуд рассматривает иск "ВОГ Ритейл" к Офису крупных налогоплательщиков ГФС об отмене налоговых уведомлений-решений от 2016 года, которыми предприятию была увеличена сумма денежного обязательства по акцизному налогу на 417 млн ​​грн (из которых 277,8 млн грн - основной платеж, а 138,9 млн грн - штрафные санкции).

Согласно судебным материалам, соответствующие налоговые уведомления-решения были приняты на основании акта налоговой проверки "ВОГ Ритейл".

"ВОГ Ритейл" не соглашалось с выводами налоговиков на том основании, что продажа горючего в 2015 году через сеть АЗС осуществлялась как конечным потребителям для их личного некоммерческого использования, так и субъектам хозяйствования для коммерческого или производственного использования.

В 2016 году суды первой и апелляционной инстанции удовлетворили иск "ВОГ Ритейл" и отменили указанные налоговые уведомления-решения, однако в 2018 году Верховный Суд отменил решения судов низших инстанций и отправил дело на новое рассмотрение.