Суды списали долг "Галичины" перед Укрэксимбанком на 1,2 миллиарда

Долг одной из структур производителя молочной продукции "Галичина" в размере 1,24 миллиарда гривен перед государственным Укрэксимбанком будет списан в соответствии с решением суда.

Об этом сообщает Finbalance.

В сентябре 2020 года Западный апелляционный хозсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу Укрэксимбанка и оставил без изменений решение Хозяйственного суда Львовской области от мая 2020 года, которым был утвержден ликвидационный баланс обанкротившегося ЧАО "Галичина" и ликвидирована эта компания.

Суды констатировали, что, учитывая недостаточность имущества должника, требования ряда кредиторов (в т.ч. Укрэксимбанка - на 1,24 млрд грн), которые не были погашены в ходе ликвидационной процедуры, считаются погашенными в соответствии с ч. 7 ст. 64 Кодекса по процедурам банкротства.

Согласно судебным материалам, в результате получения средств от реализации активов должника, ликвидатор частично погасил требования залоговых кредиторов, в т.ч. Укрэксимбанка - на 97,9 млн грн.

В апелляционной жалобе Укрэксимбанк просил вернуть дело в суд первой инстанции для продолжения ликвидационной процедуры.

Госбанк высказывал мнение, что ликвидатор ЧАО "Галичина" не произвел надлежащим образом инвентаризации активов должника и их оценку, не принял мер по выявлению и взысканию дебиторской задолженности, а также не принял меры по привлечению акционеров или должностных лиц должника к субсидиарной ответственности.

Суд апелляционной инстанции с оценками Укрэксимбанка не согласился, указав в т.ч., что ликвидатор ЧАО "Галичина" не выявил признаков доведения должника до банкротства и признаков фиктивного банкротства, а потому не было оснований возлагать субсидиарную ответственность по обязательствам должника на виновных лиц, как это предусмотрено ч.2 ст.61 Кодекса по процедурам банкротства.

"Жалобщиком не представлены конкретные доказательства и не приведены обстоятельства, которые бы указывали на ненадлежащее осуществление им ликвидационной процедуры", - говорится в постановлении Западного апелляционного хозсуда.

ЧАО "Галичина" было признано банкротом постановлением Хозяйственного суда Львовской области в августе 2018 года.

"Молочная компания "Галичина" заявляла, что ликвидация ЧАО "Галичина" не отразится на производстве продукции.

"Начиная с 2015 года и по настоящее время владельцем готовой молочной продукции, торговой марки "Галичина" и уникальных рецептур является ООО "Молочная компания "Галичина", которая продолжает и расширяет свою деятельность на рынке молочной продукции", - говорилось тогда в сообщении.

Ранее сообщалось, что Хозсуд Львовской области признал банкротом ЧАО "Галичина" и открыл ликвидационную процедуру.

Напоминаем:

По данным НКЦБФР, владельцем 100% акций ЧАО "Галичина" является кипрская компания "Бросмонт Холдингз Лимитед".

В 2010 году "Западная молочная группа" (подконтрольная группе "Континиум" Степана Ивахива и покойного Игоря Еремеева) объединилась с ЧАО "Галичина" (бенефициарами которого были львовяне Андрей Король, Сергей Гибай, Юрий Ложкин), что публично подтверждали в группе "Континиум".

Объединенная молочная структура сохранила название "Галичина". Степан Ивахив входил в наблюдательный совет предприятия.

Среди кредиторов "Галичины" были в т.ч. ООО "Молочная компания "Галичина", а также ряд компаний, связанных с группой "Континиум" и их сетью АЗС WOG.

Степан Ивахив - бывший народный депутат, один из основателей группы компаний "Континиум", ближайший соратник Игоря Еремеева.

Forbes в 2016 году оценил состояние Ивахива в 93 млн долларов.