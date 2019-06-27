Податкова просить заарештувати рахунки виробника сирів "Комо"
Суд відкрив провадження за позовом Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби до ТОВ "Комо Україна" про застосування арешту коштів на рахунках платника податків, відкритих у банках/
Про це йдеться у провадженні, відкритому Волинським окружним адмінсудом, передає FinBalance.
За даними держреєстру, кінцевими бенефіціарами ТОВ "Комо Україна" є нардеп Степан Івахів та діти покійного нардепа Ігоря Єремеєва (Роман та Софія), які є співвласниками групи "Континіум". Серед активів групи - мережа АЗС WOG і "Банк інвестицій та заощаджень".
Як відомо, тверді та плавлені сири під торговою маркою "Комо" випускає "Дубномолоко". Це підприємство теж підконтрольне згаданим особам.
Раніше, у травні 2019 року, Рівненський окружний адмінсуд частково задовольнив позов "Дубномолоко" до Офісу великих платників податків ДФС та скасував податкові повідомлення-рішення від 2018 року про необхідність сплати податків і штрафів на 123 млн грн.
При цьому Волинський окружний адмінсуд розглядає позов "ВОГ Рітейл" до Офісу великих платників податків ДФС про скасування податкових повідомлень-рішень від 2016 року, якими підприємству було збільшено суму грошового зобов`язання за акцизним податком на 417 млн грн (з яких 277,8 млн грн - основний платіж, а 138,9 млн грн - штрафні санкції).
Згідно з судовими матеріалами, відповідні податкові повідомлення-рішення були прийняті на підставі акту податкової перевірки "ВОГ Рітейл".
"ВОГ Рітейл" не погоджувалося з висновками податківців на тій підставі, що продаж пального в 2015 році через мережу АЗС здійснювався як кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання, так і суб`єктам господарювання для комерційного або виробничого використання.
У 2016 році суди першої та апеляційної інстанції задовольнили позов "ВОГ Рітейл" і скасували вказані податкові повідомлення-рішення, однак у 2018 році Верховний Суд скасував рішення судів нижчих інстанцій і відправив справу на новий розгляд.
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