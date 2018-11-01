Бизнесмены от WOGа: как сеть АЗС группы "Континиум" может перейти к Фирташу

Бизнес-империя покойного Игоря Еремеева трещит по швам. Кроме миллиардных долгов перед банками, группа должна сотни миллионов Дмитрию Фирташу. Его давно сватают в совладельцы сети заправок WOG, принадлежащей группе, но доказательств этому не было. (укр)

"Над нами кружляє багато воронів, але ми їм не по зубах", — інтерв'ю з таким заголовком через кілька тижнів після трагічної смерті співвласника групи "Континіум" Ігоря Єремеєва вийшло на "Українській правді".

Давали його тоді ще абсолютно непублічні бізнес-партнери Єремєєва Сергій Лагур, Степан Івахів та Петро Димінський. Вони наполегливо переконували, що між ними нема жодного конфлікту і їхньому дітищу ніщо не загрожує.

Зараз їх бізнес-імперія тріщить по швах. За інформацією "Економічної правди", крім офіційних мільярдних боргів перед банками, група винна сотні мільйонів олігарху Дмитру Фірташу.

Останнього давно сватають у співвласники мережі автозаправок WOG, що належить групі, але доказів цьому досі не було. ЕП їх знайшла.

Як з'ясувалося, ще кілька років тому структури компанії Group DF Фірташа стали міноритарними акціонерами нафтового бізнесу групи "Континіум". Джерела ЕП стверджують, що олігарх планує розширити свій пакет у WOG до контрольного і цей процес вже рухається.

Паралельно з цим донедавна дружні WOGу медіа з метою вибити мільйонні борги проводять інформаційні атаки на компанію, а в складі менеджменту відбуваються значні ротації: з ключових позицій йдуть люди, які працювали в групі протягом довгого часу. Серед них – багаторічний гендиректор компанії Сергій Корецький.

Про борги

В одному з матеріалів, опублікованих на сайті WOG, Корецький розповідав про свій нелегкий шлях від охоронця до СЕО компанії. У 1990-х роках ще студентом він прийшов на роботу в "Континіум".

Одне з перших завдань, яке поставили перед Корецьким, було таким: повернути борги юридичної особи, що тоді входила до групи і ліквідувалася.

"Мене познайомили із словами "дебет" і "кредит", а також з таким важливим документом як акт звірки. І я сів писати листи. Боржники стали віддавати борги: одні повертали грошима, інші — зерном, треті — автомобілями. Не без допомоги внутрішньої служби безпеки", — згадував розквіт своєї кар'єри СЕО компанії.

З того часу багато що змінилося. Зараз основне завдання, яке стоїть перед компанією, теж пов'язане з поверненням боргів, але вже своїх.

Напередодні WOG повідомила про реструктуризацію кредитів у двох банках. Перший — на десять років у ПУМБ Ріната Ахметова, який був залучений у 2013-2014 роках. Другий — на 15 років в Укрексімбанку. В останньому група взяла кілька позик у 2008-2013 роках для "експансії на ринку нафтопродуктів та розвитку паливного ритейлу".

Інформацію щодо розміру боргового навантаження та умов реструктуризації у групі не розкривають, посилаючись на комерційну таємницю.

Проте, це не все. Досі відкрите питання із заборгованістю перед збанкрутілим банком "Форум", яка, за різними оцінками, становить від 1,1 млрд грн до 1,6 млрд грн.

Заступник голови Фонду гарантування Світлана Рекрут раніше в колонці на ЕП писала, що позичальники саботували спроби стягнути цей борг. За словами чиновників відомства, компанія "всіляко гальмує і відтягує продаж активів, вдаючись до "допомоги" судової системи".

Проте у WOG запевняють, що розраховуються за графіком. Погашення боргу одним платежем, як того вимагав Фонд гарантування, у компанії назвали неможливим. Це, мовляв, призвело би до втрати рентабельності бізнесу.

Утім, крім офіційних позик у комерційних банках, WOG має і інші джерела фінансування, які не афішує.

Відень ближче, ніж здається

Інтерес Фірташа до заправок WOG добре відомий. У 2015 році видання Liga.net повідомляло, що олігарх веде перемовини про купівлю контрольної частки в групі.

Тоді цю інформацію поспішили спростувати і у Group DF, і у WOG. Утім, вже у березні 2016 року факт переговорів підтвердив Димінський, який володів 25% акцій WOG, але згодом повідомив про свій вихід з нафтового бізнесу групи "Континіум".

У Group DF Фірташа неодноразово спростовували інформацію про переговори щодо купівлі частки в WOG.

"Я знаю, що вели переговори з Фірташем, що є якісь підписані документи про наміри. Згідно з ними, Фірташ повинен був стати нашим партнером. Там виписані всі зобов'язання, за умови виконання яких він може стати нашим акціонером.

Думаю, якби Фірташ став акціонером, у нього стояло би питання щодо мінімум 20%, а він міг би претендувати, може, й на 50%", — заявив Димінський.

Поки тривали розмови про перемовини з Фірташем, він давно був серед акціонерів нафтового бізнесу групи "Континіум". За даними ЕП, на початку 2013 року олігарх отримав 6,55% акцій кіпрської OWG Oil West Limited в обмін на списання боргів близьких до "Континіуму" компаній у "Надра банку".

До купівлі у 2010 році Фірташем "Надра банку" його акціонерами були Лагур і Єремеєв, які володіли більш ніж 30% акцій установи. З групою "Континіум" пов'язаний скандал з виведення з банку понад 7 млрд грн напередодні зміни власника фінансової установи.

У розпорядженні ЕП опинився проект договору купівлі-продажу 6,55% акцій вказаної компанії, підготовлений юристами Group DF.

OWG Oil West Limited на той час була серед засновників основних активів групи "Континіум". Офіційно угода була завершена в 2013 році.

Крім того, в розпорядженні ЕП є документи, які підтверджують, що Фірташ ще з вересня 2011 року почав системно вливати кошти у WOG. Протягом 2011-2013 років він інвестував у компанію близько 150 млн дол. Ці кошти були виділені на конкретні інвестиційні проекти: будівництво або купівлю АЗС. Зокрема, мова йде про майже 70 об'єктів у різних областях України.

За даними співрозмовника ЕП, наближеного до Фірташа, від Group DF за освоєнням інвестицій непублічно наглядали Крістофер Четтертон і В'ячеслав Якимюк. Останній у 2011 році входив до наглядової ради "Надра банку" Фірташа.

За даними ЕП, в даний момент обсяг інвестицій Фірташа у WOG становить 200-250 млн дол, що дозволяє йому претендувати на ключову частку у паливному гіганті. Він почав діяти: влітку менеджмент Фірташа увійшов до складу WOG на операційному рівні.

"Менеджери за квотою Group DF зайшли до складу WOG улітку. Однак кілька тижнів тому всі вони зібрали речі і пішли без жодних пояснень", — каже співрозмовник, ознайомлений із справами в мережі.

Крім цього, своєрідним наглядачем від Фірташа за мережею АЗС став колишній народний депутат Артем Семенюк. Він є пасинком депутата від "Опозиційного блоку" Михайла Папієва, який входить до найближчого оточення Фірташа. Недавно "Схеми" зафільмували приїзд Папієва на день народження олігарха у Відень.

Вихід "десанту" олігарха з компанії співрозмовник ЕП на ринку пояснює конфліктом між Івахівим та Фірташем. "Люди Фірташа вивчали фінансовий стан компанії, після чого повезли звіт до Відня", — заявив він. Що може статися далі — ключове питання.

За кілька днів до оголошення Корецьким інформації про своє звільнення у розмові з ЕП він заявив, що Group DF не фінансувала WOG. Також він спростував інформацію, що Семенюк офіційно чи неофіційно приєднався до їхньої команди.

Третій зайвий

У згаданому інтерв'ю для УП представники групи "Континіум" Лагур, Димінський та Івахів намагалися показати, що вони — одна команда. Насправді ж непорозуміння між партнерами почалися ще у 2012 році.

Про це свідчить листування бізнесменів, копію якого має ЕП. З нього випливає, що непорозуміння у фінансових питаннях були у Димінського з іншими партнерами.

В одному з листів, який датований 2012 роком, серед іншого зазначається про "направленість групи "Континіум" до розширення складу акціонерів через домовленості з Group DF". Також Димінський пропонує організувати зустріч всіх акціонерів з Фірташем, щоб обговорити і узгодити принципи Акціонерної угоди в складі 5 акціонерів

Після смерті Єремеєва Димінський вирішив вийти з групи, про що було оголошено офіційно. За внутрішньою акціонерною угодою, особа, яка вирішила продати свою частку, зобов'язана запропонувати її до викупу партнерам.

Інтерес до 25-відсоткового пакета акцій виявив Івахів. Утім, за словами співрозмовника ЕП, останній досі не розрахувався з колишнім партнером.

Реакція Димінського була передбачуваною: у травні 2018 року його телеканал ZIK показав розслідування про борг WOG перед іноземною компанією "Стар клауд холдингс інк", який становить десятки мільйонів доларів.

У сюжеті журналіст розповідає про "ящик документів, які наводять на думку, що корпорація-гігант із заправками по всій країні насправді банкрут". Підтверджується у матеріалі і теза про велику заборгованість групи перед Фірташем.

"Приміром, з документів видно, що Фірташу WOG заборгувала кількасот мільйонів доларів, а акції натомість не надала", — йдеться у сюжеті.

Кадр за кадром

Фінансові проблеми та непорозуміння серед акціонерів призвели до того, що останнім часом на ключових позиціях в компанії відбулися масштабні ротації.

Почалися вони задовго до того як з компанії пішов гендиректор Корецький. Про його бажання звільнитися співрозмовники ЕП розповідали ще кілька місяців тому. Втім, офіційно про звільнення було оголошено лише в понеділок.

За даними джерел ЕП, вакантну позицію запропонували екс-міністру інфраструктури Андрію Пивоварському. Відповіді останній ще не дав.

Крім Корецького, у червні 2018 року з посади пішла фінансовий директор компанії Агнеса Монашко. Тимчасово її обов'язки виконує Лілія Дьяконова, яка, за словами Корецького, до цього працювала в компанії.

Крісло директора з розвитку та експлуатації звільнив Валентин Цьось, який перебував на різних посадах у групі понад десять років.

Зараз Цьось працює заступником голови Волинської ОДА. Замість нього у компанію прийшов Віктор Рожнатовський, який разом з чинним керівником "Укртранснафти" Миколою Гавриленком розбудовував мережу АЗС "Вік ойл".

Також з компанії пішов начальник управління економічної безпеки Ігор Стасюк. Корецький відмовився повідомити, хто тепер виконує його обов'язки: "Що стосується безпеки — я не можу коментувати. Це прерогатива акціонерів", — заявив гендиректор. За даними джерела ЕП, цю посаду отримав Дмитро Грозний.

Досі компанія повідомляла про будь-які ротації в складі менеджменту, однак про звільнення вказаних співробітників WOG вирішила промовчати.

Купець першої гільдії

До останнього часу вважалося, що єдиний вихід WOG із ситуації — пошук інвестора, гроші якого передусім підуть на повернення боргів. Однак події 2017 року показали, що зробити це буде важко. Тоді питання поглинання WOG вивчала група "Приват".

Наближений до Ігоря Коломойського Ігор Палиця навіть провів відповідні перемовини з вдовою Єремеєва. Вони начебто домовилися, що "Приват" викупить цю частку з 20-відсотковим дисконтом від ринкової ціни. Проте навіть на цих умовах не зрослося.

"Після вивчення стану WOG Коломойський зрозумів, що там нічого купувати — майже всі активи закладені. Деякі — по кілька разів", — каже джерело ЕП. "Я був би радий, якби в мене хтось щось почав купувати", — так відповів Івахів на питання ЕП, чи відповідає дійсності інформація про те, що Фірташ отримав частку в компанії.

Недавно всю складність ситуації зрозумів і Фірташ. "Від його імені з Лагуром та Івахівим веде перемовини Іван Фурсін. Остання зустріч була у жовтні. На підвищених тонах", — каже джерело ЕП.

За його словами, в таборі Фірташа вважають, що засновники "Континіуму" водять засновника Group DF за ніс, постійно відкладаючи питання то щодо виплати дивідендів, то щодо повернення грошей.

Фірташ третій рік вимушено живе в Австрії, тобто перебуває не в тих умовах, щоб диктувати правила своїм партнерам з "Континіуму". Проте у будь-якого терпіння є межа. Вичерпати його може що завгодно, наприклад — Фонд гарантування вкладів.

Раніше Фонд намагався продати права вимоги за кредитами, які забезпечені 32-ма заправками WOG, але його дії були заблоковані в судах.

Якщо цей процес завершиться на користь держави, з молотка підуть перші лоти трейдера. В такому випадку Фірташ може порушити питання про повернення своїх інвестицій у WOG переоформленням частини активів компанії на свої структури.

З технологічної точки зору реалізувати це завдання буде неважко: всі інвестиції у WOG з боку Group DF здійснювалися у конкретні автозаправні комплекси.